Gratuit : non 10 € / 7 € / 3 €Abonnement dès 5 concerts – saison HMJ Auditorium du Conservatoire György Ligeti : Quatuor n°2 – Ernest Chausson : Quatuor, op. 35 Quatuor Akilone : Emeline Concé : violon ; Elise de Bendelac : violon ; Perrine Guillemot : alto ; Lucie Mercat : violoncelle « Clocks and clouds », c’est le terme employé pour désigner la période durant laquelle Ligeti écrit son deuxième quatuor : une musique faite de pulsation et de texture.Œuvre oubliée, le quatuor de Chausson a été composé quelques années avant celui de Ravel. Le compositeur est mort accidentellement, laissant le final inachevé que Vincent d’Indy a complété à partir d’esquisses laissées par ce dernier. Cette œuvre rend compte de l’esprit musical dans le Paris d’avant-guerre, longues phrases raffinées et toutes en couleurs. Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau Île de Nantes Nantes

