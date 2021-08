QUATUOR AKILONE Eglise Saint-Germain, 5 septembre 2021, Sully-sur-Loire.

QUATUOR AKILONE

Eglise Saint-Germain, le dimanche 5 septembre à 20:30

Le Quatuor Akilone est le fruit d’une aventure musicale et humaine commencée en 2011 à Paris. Un jeu élégant, un son généreux et un esprit éveillé animent cet ensemble pour apporter poésie et profondeur aux oeuvres qu’il aborde. Quatre femmes et quatre caractères pour ne former qu’un instrument à seize cordes… et quarante doigts ! Guidées au sein de l’Ecma par Hatto Beyerle, elles ont également grandit auprès d’éminents chambristes tels Vladimir Mendelssohn, Johannes Meissl et Mathieu Herzog, le Quatuor Ebène et Rosamunde. Lauréat du premier grand Prix et du prix Proquartet du 8e concours international de Quatuor à cordes de Bordeaux, en 2016. Le Quatuor fait partie du projet Le Dimore del Quartetto et signe son premier CD sous le label Mirare en 2018. Akilone sur un fil, un jeu tout en couleur, qui permet d’avoir la tête dans les nuages en gardant les pieds sur terre… Concert commenté, Franz Schubert – String Quartet No.1, D18 Ernest Chausson – Quatuor à cordes op.35 Avec : Emeline Concé, violon Elise De-Bendelac, violon Perrine Guillemot, alto Lucie Mercat, violoncelle Claude-Henry Joubert, commentaires

TARIF B / Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 10 € (demandeur d’emploi / RSA / PMR / Invalide de guerre / gpe de 12 personnes) / Tarif jeune : 6 € (moins de 25/étudiant) // 3 Concerts à 1 personne : 57 € / 2 concerts à 2 personnes : 76 €

