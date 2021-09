Quatuor Akilone – Berg, Chausson | Saison HMJ Conservatoire de Nantes, 18 novembre 2021, Nantes.

2021-11-18 Auditorium du Conservatoire

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non 10 € / 7 € / 3 €Abonnement dès 5 concerts – saison HMJ Auditorium du Conservatoire

Alban Berg : Quatuor opus 3 – Ernest Chausson : Quatuor, op. 35 Quatuor Akilone : Emeline Concé : violon ; Elise de Bendelac : violon ; Perrine Guillemot : alto ; Lucie Mercat : violoncelle Le Quatuor à cordes d’Alban Berg peut être considéré comme une des œuvres fondatrices de la seconde école de Vienne. Composé en 1910, il fut le dernier travail de composition de Berg, alors âgé de vingt-cinq ans et s’appuie sur le modèle d’une écriture dodécaphonique non sérielle, apprise chez son maître Arnold Schoenberg dont il admirait « la plénitude du langage musical et l’absence de contrainte, la puissance et l’assurance du discours, l’élaboration soignée et l’originalité significative ». Œuvre oubliée, le quatuor de Chausson a été composé quelques années avant celui de Ravel. Le compositeur est mort accidentellement, laissant le final inachevé que Vincent d’Indy a complété à partir d’esquisses laissées par ce dernier. Cette œuvre rend compte de l’esprit musical dans le Paris d’avant-guerre, longues phrases raffinées et toutes en couleurs.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

https://conservatoire.nantes.fr/home.html