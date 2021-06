Vinsobres Vinsobres Drôme, Vinsobres Quatuor akhtamar Vinsobres Vinsobres Catégories d’évènement: Drôme

Vinsobres

Quatuor akhtamar Vinsobres, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Vinsobres. Quatuor akhtamar 2021-07-20 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-20 Temple de Vinsobres Rue du temple

Vinsobres Drôme EUR 10 10 Akhtamar, légende arménienne, est le nom du quatuor, en référence aux Miniatures arméniennes de Komitas/Aslamazyan que l’ensemble interprète depuis sa création, et qu’il a choisi comme signature Akhtamar, légende arménienne, est le nom du quatuor, en référence aux Miniatures arméniennes de Komitas/Aslamazyan que l’ensemble interprète depuis sa création, et qu’il a choisi comme signature dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vinsobres Autres Lieu Vinsobres Adresse Temple de Vinsobres Rue du temple Ville Vinsobres lieuville 44.3346#5.06019