Quatuor Aeolina Eglise Saint-Charles-Borromée, 20 mars 2022, Joinville-le-Pont.

Quatuor Aeolina

Eglise Saint-Charles-Borromée, le dimanche 20 mars à 17:00

**Aeolina est le premier nom donné à l’accordéon. Instrument de la musique populaire bien connu, il vient jouer le répertoire classique, par les huit mains du talentueux quatuor Aeolina.** Le Quatuor Aeolina est composé de quatre talentueux accordéonistes, Anthony Millet, Thibaut Trosset, Yohann Juhel et Théo Ould, tous issus de la prestigieuse classe d’accordéon du Conservatoire National Supérieur de la Musique et de la Danse de Paris. Vainqueur des concours Bellan et Ysaye, le quatuor a participé en mai 2020 à la finale du concours international de musique de chambre d’Osaka, au Japon. Par cette formation aux possibilités presque infinies, ils font découvrir ou redécouvrir leur instrument dans le répertoire classique et contemporain. Sous l’impulsion de ProQuartet, le quatuor commence un travail “symphonique” avec entre autres la transcription de grandes oeuvres : la Symphonie Fantastique de Berlioz, la symphonie n°4 de Mahler ou encore les Nocturnes de Debussy. De nombreux compositeurs d’aujourd’hui ont également écrit pour leur formation : Martin Matalon, Jean Pierre Drouet, Christian Sébille, Francis Jauvain, Tomas Gubitsch, Ariadna Alsina et Alejandro Schwarz. Depuis 2020, le quatuor Aeolina est soutenu par la compagnie Cadéëm.

Tarif C : 5 et 10€

Concert classique – Placement libre

Eglise Saint-Charles-Borromée eglise saint charles joinville le pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T18:30:00