Quatuor Adorno, M. Da Silva … au Méjan Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Quatuor Adorno, M. Da Silva … au Méjan Arles, 12 février 2023, Arles . Quatuor Adorno, M. Da Silva … au Méjan Chapelle St Martin du Méjan Place Jean-Baptiste Massillon Arles Bouches-du-Rhône Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan

2023-02-12 11:00:00 – 2023-02-12 13:00:00

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan

Arles

Bouches-du-Rhône EUR 8 8 Miguel Da Silva, alto

Amia JANICKI, violon

Emmanuel COPPEY, violon

Riana ANTHONY, violoncelle



Quatuor ADORNO

Edoardo Zosi, violon

Liu Silvia Pelliciari, violon

Benedetta Bucci, alto

Stefano Cerrato, violoncelle



Wolfgang Amadeus Mozart : Quintette à deux altos

Georges Enesco : Octuor



Leur nom, Quartetto Adorno, est un hommage au grand philosophe Theodor Wiesengrund Adorno qui, à une époque de déclin musical et social, voyait la musique de chambre comme le seul chemin du salut. Adorno affirmait que ce genre préservait l’authenticité de la relation entre l’être humain et la musique, en défendant des valeurs telles que le respect et le désir de la perfection.



“Ils jouent avec un seul esprit, la beauté du son, l’intonation, la précision et une magnifique expression musicale.” – Geraldine Walther- Takács Quartet



“À seulement dix-neuf ans, Enescu se dresse à la hauteur d’un Mendelssohn avec son Octuor, véritable chef-d’œuvre d’une grande complexité formelle. L’ambition déclarée du compositeur était que les quatre mouvements de l’œuvre se succèdent de manière à édifier ensemble un premier mouvement de symphonie, autrement dit, une gigantesque forme sonate.” L. Lauwers À seulement dix-neuf ans, Enesco se dresse à la hauteur d’un Mendelssohn avec son Octuor, véritable chef-d’œuvre d’une grande complexité formelle. mejan@actes-sud.fr +33 4 90 49 56 78 http://www.lemejan.com/ Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles

dernière mise à jour : 2022-11-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhône Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Ville Arles lieuville Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Quatuor Adorno, M. Da Silva … au Méjan Arles 2023-02-12 was last modified: by Quatuor Adorno, M. Da Silva … au Méjan Arles Arles 12 février 2023 Arles Bouches-du-Rhône Chapelle St Martin du Méjan Place Jean-Baptiste Massillon Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône