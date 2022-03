Quatuor à corps pour Mozart Aix-en-Provence, 5 mars 2022, Aix-en-Provence.

Quatuor à corps pour Mozart

2022-03-05

Aix-en-Provence

10 22 Avec la délicatesse qu’on lui connaît, Émilie Lalande poursuit son voyage au pays d’un art poétique et engagé, esthétique et militant dédié à la jeunesse.



L’oeuvre de Mozart l’entraîne dans une aventure chorégraphique autour du souffle, de la respiration, de la diction, influencés par les vents, les cordes frottées ou frappées… À chaque instrument son motif dansé, chanté ou joué par de merveilleux compagnons.



Le talent de chorégraphe de l’ancienne danseuse du Ballet Preljocaj, éclos dès sa trilogie Pierre et le Loup, Ré-Création, L‘Histoire d‘un Roi, resplendit une fois de plus dans ce corps à cordes jubilatoire avec Mozart.



Avec Marius Delcourt, Jean-Charles Jousni, Anaïs Pens., Clara Serafini, Alyzée Lalande



Durée 50mn / Dès 5 ans

Pétillante d’intelligence et de fraîcheur, la pièce d’Émilie Lalande marie à merveille l’art de la danse et de l’amour de la musique. Une délicieuse parenthèse de bonheur à vivre en famille, au Grand Théâtre

Grand Théâtre de Provence

