Quatuor à cordes DARVOY, salle des fêtes Darvoy, vendredi 5 avril 2024.

Quatuor à cordes Quatuor à cordes : 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle Vendredi 5 avril, 20h30 DARVOY, salle des fêtes 10€ et 5€ tarif réduit (de 12 à 18 ans)

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

C’est la formation de chambre la plus connue. Elle rassemble les graves (violoncelle), aigus (violons) et mediums (alto). C’est un petit orchestre à lui tout seul, pour lequel de nombreuses œuvres ont été spécialement composées. Il met en valeur chaque instrument et la virtuosité des musiciens.

Extrait des Noces de Figaro – MOZART

Sarabande, gigue et badinerie – CORELLI

Sonate, la réjouissance – HAENDEL

Suite de Don Quichotte – TELEMANN

Suite de danses – RAMEAU

Arrivée de la reine de Sabba – HAENDEL

Petite musique de nuit – MOZART

DARVOY, salle des fêtes DARVOY, 2 route de Jargeau Darvoy 45150 Loiret Centre-Val de Loire

