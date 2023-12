CELTIC LEGENDS – TOUR 2024 QUATTRO Gap, 3 avril 2024, Gap.

Né dans les plaines fascinantes du Connemara en 2001,« Celtic Legends » a été créé par une petite équipe de jeunes artistes talentueux de Galway réputés pour leur contribution au développement de la culture irlandaise et la mise en valeur de son originalité.Les musiciens sont issus du sérail de la musique irlandaise et, à ce titre utilisent uniquement des instruments traditionnels : le frénétique Fiddle soutenu par les rythmes puissants du Bodhran et ceux plus mélodiques de la guitare, la langoureuse Uilleann pipe, le penny whistle ou encore l’accordéon. Le tout est ponctué de chansons relatant l’histoire meurtrie du peuple de l’île d’Emeraude.Les danseurs s’emparent de la scène avec une frénésie volcanique, envahissant l’espace de leurs chorégraphies fluides mais rigoureuses martelant puissamment le sol avec fougue et une époustouflante synchronisation.Le caractère 100% Live du show apporte une touche d’originalité très dynamique créant, dès le début du spectacle, une osmose avec le public. La conjonction des talents sur scène engendre un spectacle harmonieux, volcanique et synchronisé tout à fait époustouflant.Ensemble, cette équipe artistique a créé un show unique, traditionnel, vivant et réellement spectaculaire. Celtic Legends est une merveille tant pour les yeux que pour les oreilles.A ce jour, plus de 2.5 millions de personnes ont vu le spectacle et ce n’est pas fini…

Tarif : 44.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap