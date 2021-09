QUATRIEME EDITION DE LA NUIT DES CHERCHEURS CHU de Poitiers, 6 octobre 2021, Poitiers.

QUATRIEME EDITION DE LA NUIT DES CHERCHEURS

CHU de Poitiers, le mercredi 6 octobre à 18:00

Dans le cadre de la fête de la science, du 1er au 11 octobre 2021, et avec le soutien de **l’Espace Mendès France, le fonds de dotation Aliénor et le CHU de Poitiers** organisent la **4e édition de la Nuit des chercheurs, le mercredi 6 octobre 2021, sur le site hospitalier de la Milétrie.** Dès 17h, rendez-vous dans le hall d’accueil principal de l’hôpital pour échanger avec les scientifiques, les médecins chercheurs et acteurs paramédicaux pour comprendre les enjeux de la recherche. Venez assister à des animations surprenantes tout au long de la soirée, et participez aux interviews de nos chercheurs. Vous aurez accès aux coulisses de la recherche médicale et paramédicale dans de multiples domaines : cardiologie, réanimation, dermatologie, bactériologie, pédiatrie, gériatrie, neurologie, cancérologie, santé publique, etc. Après une pause d’une année pour cause de crise sanitaire, les chercheurs se mobilisent à nouveau pour vous consacrer cette soirée et avoir le plaisir de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la recherche en santé et l’innovation médicale. _**Tout au long de la soirée, des ateliers scientifiques et ludiques vous seront proposés.**_ **Entrée gratuite. Pass sanitaire exigé.** Renseignements auprès de la direction de la communication et du mécénat au .

Entrée gratuite

l’Espace Mendès France, le fonds de dotation Aliénor et le CHU de Poitiers

CHU de Poitiers 2 Rue de la Milétrie, 86021 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T18:00:00 2021-10-06T21:00:00