Vosges Le club Saint-Dié organise, en partenariat avec la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins, la quatrième coupe Améric’apnée au centre AquaNova America. Cette année encore, la compétition sera régionale, puisqu’elle donnera aux participants l’opportunité de se qualifier pour les championnats de France 2023. Le club déodatien sera à nouveau honoré de la présence du champion du monde en titre en apnée statique, en la personne de Eric Marchal. Les organisateurs espèrent que le public sera nombreux pour encourager les apnéistes déodatiens et leurs concurrents. A noter que l’entrée aux visiteurs est gratuite. http://www.stdie-plongee.fr/ Centre AquaNova America 50 Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges

