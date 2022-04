Quatrième concert de Carême 2022 à Saint-Pierre de Chaillot Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

PROGRAMME COMPLET DU QUATRIEME CONCERT LITURGIQUE DE CARÊME Vendredi 1 avril 2022, à 13 heures dans la chapelle de la Vierge, 31 avenue Marceau, 75116, PARIS. Pascal Bezard, baryton Eric Gervais, ténor Olivier Willemin, orgue . Elégie pour orgue de Louis Vierne. . Prières pour nous autres charnels de Jehan Alain. . 3ème leçon de Ténèbres de François Couperin. Dernier concert le Vendredi 8 avril Anne-Isabelle de Parcevaux, organiste à Ste Cécile et à Versailles – « Pénitence et imploration, du Moyen-âge au XVIIIè s. » Concerts à la corbeille. Concert liturgique le vendredi 1er avril de 13 h à 13h30 Église Saint-Pierre de Chaillot 28 rue de Chaillot, 75116 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

