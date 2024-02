Quatrième A (lutte de classe) Troyes, samedi 13 avril 2024.

Quatrième A (lutte de classe) Troyes Aube

Emma raconte comment se sont déroulés les jours précédant la prise d’otage du principal et le bal sur le toit du collège. Trois jours pour offrir le récit de la révolution d’une classe dans un établissement scolaire d’aujourd’hui. Parfois elle fabule, elle imagine, souvent elle rêve, elle n’est plus sûre de comment cela s’est exactement passé. Ce qui est sûr, c’est que cette histoire lui a donné́ la capacité de prendre la parole elle qui était jusqu’alors nommée La discrète. Cette quatrième A, qui était un ensemble d’individus devient, en trois jours, un collectif prêt à remettre en cause l’ordre établi par les adultes.

Ce texte, très drôle et très rythmé, fait preuve d’une incroyable vitalité. Les élèves, vus à la hauteur de la narratrice, sont touchants dans leur singularité. Les adultes, représentants de l’autorité, sont déstabilisés par cette jeunesse tous tentent de répondre et de défendre les règles établies, toujours

discutables.

Dans cette galerie de personnages, 35 au total, cinq interprètes portent au plateau le récit tout feu tout flamme de cette bombe à retardement qui explose au nez des détenteur·ices de l’autorité en une fête finale, comme un poing levé autant qu’un pied de nez !

La pièce de Guillaume Cayet, inspirée du film Zéro de conduite de Jean Vigo, interroge notre système éducatif de l’intérieur.

Avec Alexis Barbier, Otilly Belcour, Djibril Mbaye, Sacha Vilmar et Bénédicte Mbemba

Scénographie Thibaut Fack

Création lumière Nathalie Perrier

Création sonore Manon Amor

Costumes Valérie Ranchoux-Carta

Assistant à la mise en scène Chad Colson

Billetterie

> A la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55 ou en ligne

> À La Madeleine

Les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Quatrième A (lutte de classe) Troyes a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne