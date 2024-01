Quatr’Elles MJC Espace Le Trèfle | Ungersheim Ungersheim, vendredi 15 mars 2024.

Quatr’Elles Concert pour la Saint Patrick. Musique celtique et chants traditionnels Vendredi 15 mars, 20h30 MJC Espace Le Trèfle | Ungersheim 14.00 €

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Quatr’Elles, ce sont 4 filles et 2 garçons réunis autour d’une même passion pour la musique celtique et les chants traditionnels.

Depuis plus de 10 ans, ces 6 musiciens expérimentés embarquent dans un voyage musical qui conduira de l’Irlande à l’Acadie en passant par l’Ecosse et la Bretagne. Au son du violon, des flûtes et de l’accordéon, au rythme du bodhràn, de la guitare, du banjo et de la contrebasse, venez danser et chanter avec eux.

MJC Espace Le Trèfle | Ungersheim Rue d'Ensisheim, 68190 Ungersheim Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est