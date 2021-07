Quatre saisons Agen, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Agen.

Quatre saisons 2021-07-14 – 2021-07-14 Le Contrepoint Café-Théâtre 21-23 avenue du Général de Gaulle

Agen Lot-et-Garonne

La troupe école, vous présentera par une lecture en mouvement, une des dernières pièce d’Eric Sautonie, Quatre saisons.

L’histoire et la vie d’une troupe plongée dans le confinement et la trahison. Du nom d’une des plus célèbre pièce de Harold Pinter, Trahison, les personnages nous font remonter l’histoire en quatre actes et découvrir l’énigme de cette intrigue.

La troupe école, vous présentera par une lecture en mouvement, une des dernières pièce d’Eric Sautonie, Quatre saisons.

+33 7 82 98 42 42

La troupe école, vous présentera par une lecture en mouvement, une des dernières pièce d’Eric Sautonie, Quatre saisons.

L’histoire et la vie d’une troupe plongée dans le confinement et la trahison. Du nom d’une des plus célèbre pièce de Harold Pinter, Trahison, les personnages nous font remonter l’histoire en quatre actes et découvrir l’énigme de cette intrigue.

Cours de Théâtre Eric Sautonie

dernière mise à jour : 2021-06-17 par