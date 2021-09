Quatre pièces de Huit Scène du Ponton, 26 septembre 2021, Orléans.

Quatre pièces de Huit

Scène du Ponton, le dimanche 26 septembre à 17:30

Chasseurs de trésors et d’aventures, les membres de l’équipage Quatre Pièces de Huit reviennent avec un nouveau spectacle : Butin de Mer. Partis marins, portant haut leurs chants, devenus forbans par goût de la liberté, Quatre Pièces de Huit vous propose de plonger dans leur univers de chants de pirates et de musiques celtiques en embarquant le temps d’un concert ponctué par les récits du Capitaine et de ses matelots. Alternant rythmes et rires, Quatre Pièces de Huit vous emmène dans leur épopée maritime pendant plus d’1h30 au son de leurs voix et de leurs instruments traditionnels et autour de leurs compositions aux chants bien trempés.

Spectacle musical celtique-pirate dans le cadre du festival de Loire

Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T17:30:00 2021-09-26T18:30:00