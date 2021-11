Toulouse Espace Bonnefoy Haute-Garonne, Toulouse Quatre petits coins de rien du tout Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre jeune public ——————– **Dès 1 an** **Adaptation du livre jeunesse de Jérôme Ruillier** **Cie Bachibouzouk** M. Machin vit au pays des ronds. Tous les matins, il se réveille, regarde quel temps il fait, ouvre sa porte et sort de chez lui. Il tourne en rond ! Il installe des maisons… rondes, attrape un oeuf tout… rond et assiste à la naissance du petit rond. Aujourd’hui, c’est un petit rose, hier c’était un vert et puis le matin avant, un jaune. Ce matin-là dans le nid, il y a un carré ! **Avec** François Duporge, Timothée Hateau, Valentin « Mr Ours » **Mise en scène** Sophie Briffaut **Séance scolaire 10h**

