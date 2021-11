Lisses Médiathèque Colette Essonne, Lisses Quatre illustratrices de bande dessinée à découvrir à Lisses Médiathèque Colette Lisses Catégories d’évènement: Essonne

Lisses

Quatre illustratrices de bande dessinée à découvrir à Lisses Médiathèque Colette, 9 novembre 2021, Lisses. Quatre illustratrices de bande dessinée à découvrir à Lisses

du mardi 9 novembre au mercredi 24 novembre à Médiathèque Colette

La médiathèque Colette de Lisses, en partenariat avec l’association Préfigurations, expose des planches originales et les travaux préparatoires de quatre jeunes illustratrices de bande dessinée. Taléonne, Camille K., Juliette Stern et Hermeline Janicaot-Texier ont toutes les quatre fait leurs études à l’académie Brassart Delcourt à Paris. Les illustratrices sont toutes éditées et ont déjà un beau parcours BD : • Taléonne auteur de Chuch ( Prix des Lycéennes d’Amérique Centrale 2021) et de Donde esta ? • Camille K., dessinatrice d’ Autobiographie d’une courgette qui est l’adaptation du roman de Gilles Paris. Lui même adapté au cinéma ( Ma vie de courgette) • Juliette Stern, notamment coloriste sur L’Ogre de Santa Cruz chez Glénat • Hermeline Janicot-Texier, coloriste notamment sur le Indes Fourbes, le dernier Album de Juanjo Guarnido ( Blacksad)

Entrée libre.

Exposition de planches originales et travaux préparatoires. Médiathèque Colette Mail de l’Île-de-France Lisses Lisses Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T13:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T13:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T13:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T13:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T13:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Lisses Autres Lieu Médiathèque Colette Adresse Mail de l'Île-de-France Lisses Ville Lisses lieuville Médiathèque Colette Lisses