Saint-Germain-en-Brionnais

Quatre heures anglais 2021-08-22 16:00:00 – 2021-08-22 18:00:00

Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saint-Germain-en-Brionnais St. Germain se met à l’heure anglaise !

Quatre heures anglais se déroulant de 16h à 18h le dimanche 22 août… Ambiance conviviale au rendez-vous !

Activité en pleine air : Thé et pâtisseries anglaises vous seront servis à votre table. Possibilité d’acheter des pâtisseries anglaises faites maison pour ceux n’ayant pas le pass sanitaire.

En cas de mauvais temps, les gâteaux seront en vente à emporter. Les bénéfices de cette manifestation seront pour le fleurissement de notre village. louise.jamie@orange.fr St. Germain se met à l’heure anglaise !

