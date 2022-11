Quatre fois rien Ifs, 11 janvier 2023, Ifs.

Quatre fois rien

Le Sablier Square Niederwerrn Théâtre Jean Vilar Ifs 14123

2023-01-11 19:30:00 – 2023-01-11

Square Niederwerrn Le Sablier

Ifs

14123

Ifs

Théâtre burlesque de la compagnie Joe Sature.

De l’humour, du burlesque, des chansons et beaucoup d’autodérision, avec cette dernière création, les Joe Sature gardent tous les ingrédients d’un spectacle réussi et inscrit Quatre fois rien dans la lignée des précédents. Quatre fois rien ce n’est certes pas grand-chose mais c’est déjà ça. Un rien de facétie multiplié par quatre fantaisistes, cela donne forcément quelque chose, mais quoi ? Des pitreries !

Les Joe Sature se plient en quatre pour provoquer ce qui porte à rire, de tout, de rien, mais toujours au service du grand n’importe quoi, et ce n’est pas rien ! Après avoir joué tout l’été la version rue du spectacle, la compagnie sera deux jours en résidence au Sablier pour une mise en lumière. Les quatre comparses vous donnent rendez-vous pour cette première en salle.

Préparez vos zygomatiques !

Plus d’informations sur le site du Sablier.

Crédits photo : Claire Crozet

