« Quatre fois rien », Compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets | Itinérances 2024 Espace Vert, rue des Peupliers Bégrolles-en-Mauges, dimanche 23 juin 2024.

« Quatre fois rien », Compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets | Itinérances 2024 Les Joe Sature se plient en quatre pour provoquer ce qui porte à rire, de tout, de rien, mais toujours au service du grand n’importe quoi, et ce n’est pas rien… Un spectacle solaire et hilarant ! Dimanche 23 juin, 16h00 Espace Vert, rue des Peupliers Payant, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-23T16:00:00+02:00 – 2024-06-23T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-23T16:00:00+02:00 – 2024-06-23T17:00:00+02:00

THÉÂTRE BURLESQUE

Depuis une trentaine d’années, les Joe Sature inventent des spectacles de rue humoristiques et rythmés, et déclinent leur passion du music-hall sous toutes les formes ! Dans leur dernière création, on retrouvera bien évidemment leur marque de fabrique : de l’humour, du burlesque, des chansons et beaucoup d’autodérision ! Quatre fois rien ce n’est certes pas grand-chose mais c’est déjà ça. Un rien de facétie multiplié par quatre fantaisistes, cela donne forcément quelque chose, mais quoi ? Des pitreries, pardi ! Les Joe Sature se plient en quatre pour provoquer ce qui porte à rire, de tout, de rien, mais toujours au service du grand n’importe quoi, et ce n’est pas rien… Un spectacle irrésistible, solaire et hilarant !

Teaser vidéo

INFOS →

Théâtre burlesque

Dimanche 23/06 | 16h

Espace vert, rue des Peupliers, Bégrolles-en-Mauges

Dès 6 ans

De 3 € à 8 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

RÉSERVATIONS →

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

Sur place 30 minutes avant le spectacle

Ce spectacle est organisé dans le cadre de la saison culturelle « Itinérances » de Cholet Agglomération avec la commune de Bégrolles-en-Mauges. Sans plus attendre, parcourez le programme de la saison culturelle pour découvrir les autres propositions culturelles du Jardin de Verre, des Musées de Cholet, de la Ludothèque, du Conservatoire du Choletais et de l’École d’Arts du Choletais : https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_5540_itinerances.html

Espace Vert, rue des Peupliers Bégrolles-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.jardindeverre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 65 13 58 »}] [{« data »: {« author »: « Ville de VALOGNES », « cache_age »: 86400, « description »: « Durant l’u00e9tu00e9, u00e0 l’occasion des Estivales, la Ville de Valognes vous propose des spectacles en extu00e9rieur et gratuitement. », « type »: « video », « title »: « [LES ESTIVALES – SPECTACLE] Quatre fois rien (Cie Joe Sature) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/hapacmiMnAU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=hapacmiMnAU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCT8oEfPCPbDcN9l-nLDJpzw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=hapacmiMnAU »}, {« link »: « https://www.jardindeverre.fr »}, {« link »: « https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_5540_itinerances.html »}]

théâtre spectacle

© Virginie Meigné