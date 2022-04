Quatre enlumineurs-caligraphes exposent à la maison du vieil Alby Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Albi, 2 mai 2022

2022-05-02 14:00:00 – 2022-05-28 17:30:00

Albi Tarn EUR 2 Quatre enlumineurs-calligraphes exposent leurs oeuvres, ces enlumineurs travaillent dans le respect des techniques médiévales, c’est à dire sur du parchemin, utilisant des pigments naturels et de la feuille d’or pour la dorure. albi.patrimoine81@gmail.com Maison du vieil Alby 1 rue de la croix blanche Albi

