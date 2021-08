Paris Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles île de France, Paris Quatre courts métrages, Quinzaine du Cinéma Francophone Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Quatre courts métrages, Quinzaine du Cinéma Francophone Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles, 26 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 26 septembre 2021

de 15h à 16h30

payant

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! NIGHT SHIFT de Yordan Petkov & Eddy Schwartz (2020 – Bulgarie/Belgique/France – 29 min. – VO stf.) Anton vit seul et sans argent, comme beaucoup d’autres Bulgares depuis la chute du communisme. Un jour, il accepte un travail dans une mine de charbon clandestine, mais son employeur le force bientôt à couvrir un grave accident. AVANT QUE LES LUMIERES S’ETEIGNENT de Wilmarc Val (2021 – France – 16 min.) Claude, un vieux forain, s’accroche à son manège qui représente les plus belles années de sa vie. Au fil du temps, les gens qui l’entourent et les pièces de son attraction disparaissent. Par un soir d’été, une petite fille, Emma, vient lui demander des tours de manège. Atteinte d’une maladie génétique qui l’empêche de vivre à la lumière du soleil, Emma est interdite de sortie en journée. Pour l’un comme pour l’autre, l’ennemi est le temps qui passe. Tandis que Claude essaye de l’arrêter, Emma veut en profiter et vivre pleinement chaque instant. 407 JOU d’Eléonore Coyette (2020 – Haïti/Belgique – animation – 7 min.) Le film brosse le portrait du marionnettiste haïtien Paul Junior Casimir plus connu sous le nom de “Lintho”. Alors qu’il mène tranquillement sa carrière, l’artiste s’attire les jalousies de son entourage et se fait arrêter arbitrairement alors qu’il proclame son innocence. Il passera 407 jours en prison sans motif valable. BRAVE de Wilmarc Val, en sa présence (2021 – Haïti/France – 26 min. – VO stf.) Marie-Ange Telisma, française d’origine haïtienne, retourne à Dessalines, sa ville natale, pour invoquer “Brave”, l’esprit Vodou qui, “dansait dans la tête” de sa mère Clairisna. Événements -> Festival / Cycle Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

11 : Rambuteau (227m) 4 : Étienne Marcel (315m)

Contact :Centre Wallonie-Bruxelles 0153019696 reservation@cwb.fr https://www.cwb.fr/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ 0153019696 reservation@wb.fr Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Cinéma;En famille

Date complète :

2021-09-26T15:00:00+02:00_2021-09-26T16:30:00+02:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris lieuville Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris