Vauchelles-les-Quesnoy Vauchelles-les-Quesnoy Somme, Vauchelles-les-Quesnoy Quator de trompettes Vauchelles-les-Quesnoy Vauchelles-les-Quesnoy Catégories d’évènement: Somme

Vauchelles-les-Quesnoy

Quator de trompettes Vauchelles-les-Quesnoy, 30 octobre 2021, Vauchelles-les-Quesnoy. Quator de trompettes Vauchelles-les-Quesnoy

2021-10-30 – 2021-10-30

Vauchelles-les-Quesnoy Somme Vauchelles-les-Quesnoy Découvrez résonnance avec le quatuor de trompettes

Bruno Blanc, Nourdine Djahieche, Bruno Denis, Olivier Gillet Découvrez résonnance avec le quatuor de trompettes

Bruno Blanc, Nourdine Djahieche, Bruno Denis, Olivier Gillet ndanim78@gmail.com Découvrez résonnance avec le quatuor de trompettes

Bruno Blanc, Nourdine Djahieche, Bruno Denis, Olivier Gillet pixabay

Vauchelles-les-Quesnoy

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Somme, Vauchelles-les-Quesnoy Autres Lieu Vauchelles-les-Quesnoy Adresse Ville Vauchelles-les-Quesnoy lieuville Vauchelles-les-Quesnoy