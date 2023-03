Qu’as-tu fait de ta soeur ? #7 Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Qu’as-tu fait de ta soeur ? #7, 9 mars 2023, Bourges . Qu’as-tu fait de ta soeur ? #7 Antre Peaux : Haïdouc Bourges Cher

2023-03-09 – 2023-03-09 Bourges

Cher Dans son livre, Fania Noël aborde une réflexion qui ne vient ni demander ni réclamer, mais qui veut notifier un projet dont l’objectif est de faire advenir un monde nouveau, débarrassé des systèmes de domination. Venez assister à une rencontre littéraire avec Fania Noël pour son livre Et maintenant le pouvoir. Fania Noël

Bourges

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Antre Peaux : Haïdouc Bourges Cher Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Bourges

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges /

Qu’as-tu fait de ta soeur ? #7 2023-03-09 was last modified: by Qu’as-tu fait de ta soeur ? #7 Bourges 9 mars 2023 Antre Peaux - Haïdouc Bourges Cher bourges cher

Bourges Cher