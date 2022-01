Qu’as-tu donc dans la tête ? Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Qu’as-tu donc dans la tête ? Muséum d’Histoire Naturelle, 23 mars 2022, Nantes. 2022-03-23

Horaire : 14:30 16:00

Gratuit : non Sur réservation au 02 40 41 55 00, à partir du mercredi 15 décembre à 14hTarifs :Enfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants n’habitant pas Nantes Métropole : 6€ pour les enfants de 4 à 6 ans ( en MS et GS) / durée : 1hpour les enfants de 6 à 8 ans / durée : 1h30pour les enfants de 8 à 10 ans / durée : 1h30 6-8 ans Qu’as-tu donc dans la tête ?Qui n’a pas déjà fait des rêves un peu bizarres ? La nuit, votre cerveau vous envoie de drôles d’images. Parfois elles font peur mais parfois elles nous rappellent de bons souvenirs. Est-ce que votre cerveau essaierai de vous parler ?pour les enfants de 6 à 8 ansdurée : 1h30 Muséum d’Histoire Naturelle adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes Age maximum 6-8 ans lieuville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Departement Loire-Atlantique

Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/