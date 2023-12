Quartiers Rouges invite Positive Education La Machine du Moulin Rouge Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Line up mythique pour une association mythique le 13 janvier 2024 ! Quartiers Rouges et Positive Education c’est une collaboration audacieuse et passionnée qui dure maintenant depuis 3 ans.

Le Positive Education Festival réunit chaque année une communauté de passionné·e·s ayant soif de découvertes musicales. Sans concessions et avec passion, il s’est fait une place parmi les festivals les plus avant-gardistes de la scène européenne et française.

Dans cet esprit, on vous propose une programmation faite avec soin et amour, savamment orchestrée entre technicien·enne·s de l’électro et génies de la bass et du dubstep.

2 salles / 4 étages

Central – Chaufferie – Bar à Bulles – Toit

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/quartiers-rouges-x-positive-education/ https://fb.me/e/18Pxr8ORa https://link.dice.fm/F35d05787889

La Machine du Moulin Rouge