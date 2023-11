Quartiers Rouges invite Live From Earth La Machine du Moulin Rouge Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 24 novembre 2023

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Le 24 novembre on invite les maîtres dans l’art de la fête fun comme on l’aime : Live From Earth !

Après une rentrée renversante avec le label français Maison Close, Quartiers Rouges se tourne vers un label et collectif d’artistes issu de l’autre capitale des musiques électroniques : Berlin. Si on vous dit MCR-T ou DJ Gigola ? Vous l’avez dans le mille, le 24 novembre on invite les maîtres dans l’art de la fête fun comme on l’aime : Live From Earth !

Ce collectif touche-à-tout est sans limite : spécialisé au fil des années autant dans la musique que dans la mode, les arts visuels, la vidéo ou l’édition, ils font aujourd’hui leur première tournée française en passant, bien sûr, par le quartier Pigalle-Blanche.

Pour cette fabuleuse collaboration FR/DE , une nuit aux BPM agiles avec : MRD, Krampf b2b Bauernfeind, Dj Gigola, MCR-T, Cannelle DoubleKick, Legit Girl DJ et Alcatraz.

2 salles / 4 étages

Central – Chaufferie – Bar à Bulles – Toit

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/quartiers-rouges-invite-live-from-earth/ https://fb.me/e/1e24r9dBY https://fb.me/e/1e24r9dBY https://link.dice.fm/i074d2b9d3d6

