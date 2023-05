Quartiers Rouges Curated by Teki Latex La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Quartiers Rouges Curated by Teki Latex La Machine du Moulin Rouge, 10 juin 2023, Paris. Le vendredi 09 juin 2023

de 23h59 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant Quartiers Rouges Curated by Teki Latex à La Machine du Moulin Rouge L’année dernière, pour Quartiers Rouges, nous avons collaboré avec un spécialiste, un curateur virtuose, le roi du blend : Teki Latex. Cette année, il revient pour la dernière de la saison avec une programmation étourdissante qui fait passer la dance, les breaks, la bass, la trance et la ghettotech à la moulinette techno. LINE UP : · Grand magicien des breaks technologiques

· L’essence de la Ghettotech

· Eurovision version Hardcore

· King of Blends

– · Pieuvre techno-grime virtuose

· Elégante turbulence groovy

· Late show déconneur dansant

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/quartiers-rouges-curated-by-teki-latex/

