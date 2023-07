Ciné plein air dans les quartiers – Un Été à Reims Quartiers Reims, 11 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Un été à Reims vous propose plusieurs séances de cinéma en plein air dans différents quartiers de la ville, en partenariat avec l’association La pellicule ensorcelée.

Le déroulé d’une soirée :

À 19 h : ouverture du site

À partir de 20 h : pique-nique

Vers 20 h 30 : animations artistiques

Vers 22 h : ciné-quiz

Vers 22 h 30 : projection

– Mardi 11 juillet – Quartier Murigny – parc Pierre Mendès France

L’âge de glace (États-Unis – 2002 – 1 h 21)

– Mercredi 12 juillet – Quartier Charles Arnould / Clairmarais – square Alexandre Henrot

Le mystère de la chambre jaune (France – 2003 – 1 h 58)

– Jeudi 13 juillet à 14 h – Quartier centre-ville – salle Jean-Pierre Miquel au cellier

Ciné-goûter – à partir de 5 ans

Projections sur le thème : À deux c’est mieux !

– Mardi 18 juillet – Quartier Châtillons – parc des Châtillons

Le monde des Borrowers (The Borrowers) (Royaume Uni – 1997 – 1 h 23)

– Mercredi 19 juillet – Quartier Bois d’amour / Courlancy / porte de Paris – parc Léo Lagrange

Tigre et Dragon (Wò Hǔ Cáng Lóng) (Taïwan – 2000 – 1 h 59)

– Jeudi 20 juillet à 14 h – Quartier Laon-Zola / Neufchâtel / Orgeval – salle municipale Gallieni

Ciné-goûter – à partir de 5 ans

Projections sur le thème : Temps Libre

– Vendredi 21 juillet à 14 h – Quartier Maison Blanche / Sainte-Anne / Neufchâtel / Orgeval – maison de quartier Maison Blanche

Ciné-goûter – à partir de 5 ans

Projections sur le thème : À l’eau, quoi !

– Mardi 25 juillet – Quartier Croix-Rouge / Hauts de Murigny – place Maurice Utrillo

Sister Act (États-Unis – 1992 – 1 h 40)

– Vendredi 1er septembre – Parc de Champagne (dans le cadre de Festiv’été)

Projection vers 19 h 30 (ouverture du site à 18 h)

Le seigneur des anneaux, la communauté de l’anneau (The Lord of the Rings – The Fellowship of the Ring) (Nouvelle-Zélande / États-Unis – 2001 – 2 h 58).

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . .

Quartiers

Reims 51100 Marne Grand Est



Un été à Reims offers several open-air cinema sessions in different parts of the city, in partnership with the association La pellicule ensorcelée.

How the evening unfolds :

7 p.m.: site opens

From 8 p.m.: picnic

Around 8:30 p.m.: artistic entertainment

Around 10 pm: movie-quiz

Around 10:30 pm: screening

– Tuesday, July 11 – Quartier Murigny – parc Pierre Mendès France

Ice Age (United States ? 2002 ? 1 h 21)

– Wednesday, July 12 – Quartier Charles Arnould / Clairmarais – square Alexandre Henrot

The Mystery of the Yellow Room (France ? 2003 ? 1 h 58)

– Thursday, July 13, 2 p.m. – Quartier centre-ville – salle Jean-Pierre Miquel au cellier

Ciné-goûter ? for ages 5 and up

Screenings on the theme: À deux c?est mieux!

– Tuesday, July 18 – Quartier Châtillons – parc des Châtillons

The Borrowers (United Kingdom ? 1997 ? 1 h 23)

– Wednesday, July 19 – Quartier Bois d?amour / Courlancy / porte de Paris – parc Léo Lagrange

Tigre et Dragon (Wò H? Cáng Lóng) (Taiwan ? 2000 ? 1 h 59)

– Thursday, July 20 at 2pm – Quartier Laon-Zola / Neufchâtel / Orgeval – salle municipale Gallieni

Ciné-goûter ? from 5 years old

Screenings on the theme: Free Time

– Friday, July 21 at 2 pm – Maison Blanche / Sainte-Anne / Neufchâtel / Orgeval neighborhood – Maison Blanche community center

Ciné-goûter ? for ages 5 and up

Screenings on the theme: À l?eau, quoi !

– Tuesday, July 25 – Croix-Rouge / Hauts de Murigny neighborhood – place Maurice Utrillo

Sister Act (United States ? 1992 ? 1 h 40)

– Friday, September 1 – Parc de Champagne (as part of Festiv?été)

Screening around 7:30 p.m. (site opens at 6 p.m.)

The Lord of the Rings – The Fellowship of the Ring (New Zealand / USA ? 2001 ? 2 h 58)

Un été à Reims ofrece varias proyecciones de cine al aire libre en distintos puntos de la ciudad, en colaboración con la asociación La pellicule ensorcelée.

Cómo se desarrolla la velada

A las 19 h: apertura del recinto

A partir de las 20.00 h: picnic

Hacia las 20.30 h: animación artística

Hacia las 22.00 h: concurso de películas

Hacia las 22.30 h: proyección

– Martes 11 de julio – barrio de Murigny – parque Pierre Mendès France

Ice Age (Estados Unidos ? 2002 ? 1 h 21)

– Miércoles 12 de julio – distrito Charles Arnould / Clairmarais – plaza Alexandre Henrot

El misterio del cuarto amarillo (Francia ? 2003 ? 1 h 58)

– Jueves 13 de julio a las 14:00 h – Quartier centre-ville – salle Jean-Pierre Miquel au cellier

Ciné-goûter ? a partir de 5 años

¡Proyecciones sobre el tema: À deux c?est mieux!

– Martes 18 de julio – barrio de Châtillons – parque de Châtillons

The Borrowers (Reino Unido ? 1997 ? 1 h 23)

– Miércoles 19 de julio – Barrio de Bois d’amour / Courlancy / Porte de Paris – Parque Léo Lagrange

Tigre et Dragon (Wò H? Cáng Lóng) (Taiwán ? 2000 ? 1 h 59)

– Jueves 20 de julio a las 14:00 h – Quartier Laon-Zola / Neufchâtel / Orgeval – salle municipale Gallieni

Ciné-goûter ? a partir de 5 años

Proyecciones sobre el tema del Tiempo Libre

– Viernes 21 de julio a las 14:00 h – Maison Blanche / barrio de Sainte-Anne / Neufchâtel / Orgeval – centro comunitario Maison Blanche

Ciné-goûter ? a partir de 5 años

¡Proyecciones sobre el tema: À l’eau, quoi !

– Martes 25 de julio – Croix-Rouge / barrio de Hauts de Murigny – plaza Maurice Utrillo

Sister Act (Estados Unidos ? 1992 ? 1 h 40)

– Viernes 1 de septiembre – Parc de Champagne (en el marco del Festival)

Proyección hacia las 19.30 h (apertura del recinto a las 18 h)

El Señor de los Anillos – La Comunidad del Anillo (Nueva Zelanda / Estados Unidos ? 2001 ? 2 h 58)

Un été à Reims bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Verein La pellicule ensorcelée mehrere Filmvorführungen unter freiem Himmel in verschiedenen Stadtvierteln an.

Der Ablauf eines Abends :

Um 19 Uhr: Eröffnung des Geländes

Ab 20 Uhr: Picknick

Gegen 20:30 Uhr: Künstlerische Darbietungen

Gegen 22 Uhr: Filmquiz

Gegen 22.30 Uhr: Filmvorführung

– Dienstag, 11. Juli – Quartier Murigny – Park Pierre Mendès France

Ice Age (USA ? 2002 ? 1 Std. 21)

– Mittwoch, 12. Juli – Viertel Charles Arnould / Clairmarais – Platz Alexandre Henrot

Das Geheimnis der gelben Kammer (Frankreich ? 2003 ? 1 Std. 58)

– Donnerstag, 13. Juli, 14 Uhr – Quartier centre-ville – Salle Jean-Pierre Miquel au cellier

Ciné-goûter? ab 5 Jahren

Vorführungen zum Thema: À deux c’est mieux!

– Dienstag, 18. Juli – Viertel Châtillons – Parc des Châtillons

Die Welt der Borrowers (The Borrowers) (Vereinigtes Königreich ? 1997 ? 1 Std. 23)

– Mittwoch, 19. Juli – Stadtteil Bois d’amour / Courlancy / Porte de Paris – Parc Léo Lagrange

Tiger and Dragon (Wò H? Cáng Lóng) (Taiwan ? 2000 ? 1 h 59)

– Donnerstag, 20. Juli um 14 Uhr – Viertel Laon-Zola / Neufchâtel / Orgeval – Salle municipale Gallieni

Ciné-goûter ? ab 5 Jahren

Vorführungen zum Thema: Freizeit

– Freitag, 21. Juli um 14 Uhr – Quartier Maison Blanche / Sainte-Anne / Neufchâtel / Orgeval – Gemeindehaus Maison Blanche

Ciné-goûter? ab 5 Jahren

Vorführungen zum Thema: À l’eau, quoi!

– Dienstag, 25. Juli – Stadtteil Croix-Rouge / Hauts de Murigny – Place Maurice Utrillo

Sister Act (USA ? 1992 ? 1 h 40)

– Freitag, 1. September – Parc de Champagne (im Rahmen von Festiv?été)

Vorführung gegen 19:30 Uhr (Öffnung des Geländes um 18:00 Uhr)

Der Herr der Ringe – Die Gemeinschaft des Rings (The Lord of the Rings – The Fellowship of the Ring) (Neuseeland / USA ? 2001 ? 2 Stunden 58)

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme du Grand Reims