6Mic, le vendredi 29 avril à 20:30

Né en 1977 dans quartiers nord de Marseille à partir du noyau composé de Robert « Rock » ROSSI au chant et Alain « Loise » CHIARAZZO à la guitare, QUARTIERS NORD, fête aujourd’hui ses 44 ans d’existence avec un 18ème album métal intitulé « FULL METAL MARSEILLE ». Le groupe, dans sa VERSION METAL, animé par Fabrice « Boule » BAUD à la guitare, Robert « Rock » ROSSI au chant, Étienne JESEL à la basse et Patrick « DRD » DURAND à la batterie, présentera les titres de son dernier album et d’autres, historiques, devenus incontournables. — Tarifs : 15€ / 12€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3sIJYz6](https://bit.ly/3sIJYz6) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

