2022-12-06 18:00:00 – 2022-12-06

Avec Robert Rossi (Chant), Gilbert Donzel (Chant), Alain Chiarazzo (Guitare/ Chant), Thierry Massé (Claviers), Jérôme Leroy (Saxophone/Accordéon), John Massa (Saxophone), Christophe Moura (Trompette), Étienne Jesel (Basse) et Guillaume Bonnet (Batterie)



Né en 1977 autour de Roberto Rock Rossi (chant) et d’Alain Loise Chiarazzo (guitare), QUARTIERS NORD, c’est LE groupe rock marseillais, mythique, légendaire, qui a redonné vigueur et santé à un genre tombé en disgrâce : celui de la Chanson Marseillaise.

Affirmant depuis toujours une identité méridionale où tchatche et humour sont la règle, maniant à grand renfort d’expressions épicées autodérision et galéjade, mêlant textes caustiques empreints du franc-parler spécifique à leur ville et rock engatsé inspiré de leurs glorieux aînés anglo-saxons, ils sont les véritables créateurs de la mouvance musicale populaire marseillaise de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe, à laquelle de nombreux groupes ont, par la suite, accroché leurs wagons.



En lien avec l’exposition « Marseille, ville rock (1956-1980) – Du rock à Marseille au rock marseillais » présentée à la bibliothèque de l’Alcazar du 7 octobre au 31 décembre 2022



Sans réservation. Dans la limite des places disponibles à l’auditorium du musée.

Quartiers Nord, LE groupe rock historique de la cité phocéenne.

Centre Bourse 2 Rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement

