Rouen Quartier Grammont - centre social Simone Veil Rouen Quartiers Grammont Quartier Grammont – centre social Simone Veil Rouen Catégorie d’évènement: Rouen

Quartiers Grammont Quartier Grammont – centre social Simone Veil, 21 février 2021-21 février 2021, Rouen. Quartiers Grammont

Quartier Grammont – centre social Simone Veil, le dimanche 21 février à 14:30

Parcours de découverte des œuvres réalisées dans le cadre de Rouen impressionnée 2020

Gratuit – sur inscription

Visite street art Quartier Grammont – centre social Simone Veil Rouen – Quartier Grammont – centre social Simone Veil Rouen Centre Ville Rive Gauche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-21T14:30:00 2021-02-21T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Rouen Autres Lieu Quartier Grammont - centre social Simone Veil Adresse Rouen - Quartier Grammont - centre social Simone Veil Ville Rouen