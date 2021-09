QUARTIERS EN FÊTE Clermont-l’Hérault, 1 octobre 2021, Clermont-l'Hérault.

QUARTIERS EN FÊTE 2021-10-01 16:30:00 16:30:00 – 2021-10-01 18:30:00 18:30:00

Clermont-l’Hérault Hérault

De 16h30 à 18h30, devant l’église Saint-Paul, l’association Terre-Contact vous propose: activités sportives et jeux, espace rencontres et échanges pour les jeunes et tous les habitants du quartier; animation d’un espace petite enfance et d’un atelier répar’vélos. Apportez vos vélos à réparer, à régler ! Gratuit et ouvert à tous.

