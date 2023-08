A la recherche du pré fleuri à Neuilly-sur-Marne Quartiers du Pré fleuri et de la Guette Neuilly-sur-Marne Catégories d’Évènement: Neuilly-sur-Marne

A la recherche du pré fleuri à Neuilly-sur-Marne

Dimanche 17 septembre, 10h00

De 1892 à la fin des années 1930, Neuilly-sur-Marne a vu sa population augmenter de près de 400%. Ce petit bourg rural s'est transformé progressivement en commune urbanisée.

Ce développement s’est fait principalement grâce à la création de lotissements. Certains, parmi les plus anciens, se sont implantés en bordure du vieux village. C’était le cas des lotissements du Pré fleuri, du Verdoyant et de la Guette créés au tout début du 20ème siècle.

Qui étaient ces nouveaux habitants ?

D’où venaient-ils ?

Cette promenade avec les archives municipales vous fera également découvrir les architectes qui ont façonné toutes les zones pavillonnaires de la ville.

