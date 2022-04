Quartiers d’été Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Quartiers d’été Tence, 19 août 2022, Tence. Quartiers d’été Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence

2022-08-19 15:30:00 15:30:00 – 2022-08-19 Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher

Tence Haute-Loire ” The sound of books “. Lectures en anglais pour les 5-8 ans par Suzy Koerckel en partenariat avec Les Lectures sous l’arbre. info@mediatheques-hautlignon.fr +33 4 71 59 59 10 Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence

