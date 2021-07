QUARTIERS D’ÉTÉ Prés-Lacoste, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Bègles.

LE VILLAGE NOMADE Venez profiter des activités sportives, créatives, artistiques et culturelles ! Un espace parents – enfants autour du jeu et des activités détente et farniente. Retrouvez l’équipe du Bistrot Mobile tout l’été au coeur du village nomade et dégustez des goûters faits maison et des jus de fruits frais, pour une pause gourmande et chaleureuse ! MÉDIATION NUMÉRIQUE Besoin d’un accès internet ou d’accompagnement dans vos démarches numériques ? Nous vous apportons notre soutien sur le village nomade. POINT INFO VACANCES Venez rencontrer Emilie, notre référente famille qui vous soutiendra dans vos démarches de projets de vacances.

gratuit, pour tous

Les mercredis aux Près-Lacoste

Prés-Lacoste rue Roger Lejard Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T16:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-21T16:00:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-28T16:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-08-04T16:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-11T16:00:00 2021-08-11T19:00:00;2021-08-25T16:00:00 2021-08-25T19:00:00