Quartiers d'été Boulevard Léon Rocher Médiathèque de Tence Tence Haute-Loire 2023-08-01 14:30:00 – 2023-08-01 16:30:00

2023-08-01 14:30:00 14:30:00 – 2023-08-01 16:30:00 16:30:00

Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher

Tence

Haute-Loire Atelier photo « à la manière de Samsofy » avec Jean-Marc Vidal, photographe. Dès 12ans. +33 4 71 59 59 10 http://www.payslecture.fr/ Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence

