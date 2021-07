Quartiers d’été – La Main Leste, d’après Eugène Labiche, Cie Les Allumeurs de Réverbères Oloron-Sainte-Marie, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Oloron-Sainte-Marie.

Quartiers d’été – La Main Leste, d’après Eugène Labiche, Cie Les Allumeurs de Réverbères 2021-07-29 – 2021-07-29

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Cette troupe de théâtre professionnelle propose un spectacle tout public, sur la place Saint-Pierre, autour de la pièce La Main Leste d’Eugène Labiche. Une comédie déjantée avec du chant, de la danse et plein d’autres surprises. Le metteur en scène Bastien Ossart revisite complètement le vaudeville, en l’emmenant dans l’univers visuel de Tim Burton et des codes de jeu baroque, avec des personnages déjantés et hauts en couleurs. Rire et poésie seront au rendez-vous. Cette pièce offre un véritable moment d’évasion pour toute la famille.

Petit rappel du synopsis de la pièce : M. Legrainard a bien du mal à tenir en ordre sa maison et sa boutique de fleurs face au tempérament de feu de sa femme. Alors quand un peintre excentrique fait irruption dans son salon il craint le pire, d’autant que ce dernier ne semble pas laisser sa fille indifférente…

Pensez à prendre une petite laine.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par