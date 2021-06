Quartiers d’été – Festival Urban’ival Oloron-Sainte-Marie, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Oloron-Sainte-Marie.

Quartiers d’été – Festival Urban’ival 2021-07-25 10:00:00 – 2021-07-25 22:00:00 Rue des Gaves Parvis de la Médiathèque

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Cet événement tend à rassembler la communauté Skate et Cultures urbaines autour d’une journée festive en extérieur. De 10h à 12h – Session d’initiation à la pratique du skateboard (par groupe de huit, inscription sur place, session de vingt minutes par groupe, équipement fourni, participation gratuite)

De 12h à 14h – Restauration et buvette (truckfoods et buvette Sariat)

Temps d’expression artistique et DJ (panneaux pour graffiti installés sur les contreforts de la rampe).

De 14h à 16h – Skateboard Expression Session, best trick avec prize money pour les 3 premières places (500€ à partager) participation gratuite.

De 16h à 18h – Flat session et deuxième créneau d’initiation (même formule que le matin)

De 18 à 20h – Chill out, buvette et restauration, remise du prize money.

De 20h à 22h – Concert : groupes locaux

Organisé par Association des usager.e.s du skatepark d’Oloron.

