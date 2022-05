Quartiers d’été : Exposition de rapaces et spectacle équestre Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat

Quartiers d'été : Exposition de rapaces et spectacle équestre, 30 juillet 2022, Domérat.
Villiers Centre équestre de Villiers Domérat

2022-07-30 14:00:00 – 2022-07-30 19:00:00
Villiers Centre équestre de Villiers
Domérat 03410

Domérat 03410 Retrouvez toute la magie d’un spectacle équestre et de la fauconnerie au sein d’un seul et même spectacle proposé par la compagnie Hippogriffe. Ce ne sont pas moins de 2 chevaux et 19 rapaces qui évolueront dans les carrières de Villiers. Villiers Centre équestre de Villiers Domérat

