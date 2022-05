Quartiers d’été : Entre biceps et paillettes, spectacle de tissu aérien Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat

Quartiers d’été : Entre biceps et paillettes, spectacle de tissu aérien, 15 juillet 2022, Domérat. Quartiers d’été : Entre biceps et paillettes, spectacle de tissu aérien Parc de Bressolles Bressolles Domérat

2022-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-15 Parc de Bressolles Bressolles

Domérat 03410 Dans cette création, les Deux Dames ne s’inventent pas d’histoire. Elles s’amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, leurs féminités, leurs différences. Parc de Bressolles Bressolles Domérat

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Domérat Autres Lieu Domérat Adresse Parc de Bressolles Bressolles Ville Domérat lieuville Parc de Bressolles Bressolles Domérat Departement Allier

Domérat Domérat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domerat/

Quartiers d’été : Entre biceps et paillettes, spectacle de tissu aérien 2022-07-15 was last modified: by Quartiers d’été : Entre biceps et paillettes, spectacle de tissu aérien Domérat 15 juillet 2022

Domérat Allier