Lot-et-Garonne EUR Avec les Compagnons Bâtisseurs, venez découvrir le bricolage, recycler, réparer ou relooker vos vieux meubles, donner une nouvelle vie à vos objets.

– de 14h à 17h.

– Place de la Serrurerie.

– Ateliers gratuits et ouverts à Tous. Tonneins

