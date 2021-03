Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Quartiers d’été dans les médiathèques Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Quartiers d'été dans les médiathèques, 4 juin 2021-4 juin 2021, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Voyage dans l’imaginaire, huiles sur toiles et mixed media de JanPol Portalis. Vernissage le 04 juin à 18h. Voyage dans l’imaginaire, huiles sur toiles et mixed media de JanPol Portalis. Vernissage le 04 juin à 18h.

