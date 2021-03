Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Quartiers d’été dans les médiathèques Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Quartiers d’été dans les médiathèques, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Quartiers d’été dans les médiathèques 2021-07-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-17 17:00:00 17:00:00

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire La médiathèque vend ses livres et revues déclassés à petits prix. lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr +33 4 71 65 88 73 http://www.payslecture.fr/ La médiathèque vend ses livres et revues déclassés à petits prix.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Ville Le Chambon-sur-Lignon