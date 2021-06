Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Quartiers d’été – Course Cycliste : Prix des Quartiers d’été Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Départ et arrivée avenue Sadi Carnot.

9h30 : cadets

11h30 : minimes

14h : écoles de cyclisme

16h : séniors et juniors

Lieu Oloron-Sainte-Marie