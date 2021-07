Marseille Halle Kléber Bouches-du-Rhône, Marseille Quartiers d’été à la Halle Kléber Halle Kléber Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Quartiers d’été 2021 a été pensé comme un moment de respiration et d’épanouissement après un confinement éprouvant, particulièrement pour les jeunes. Au programme : du sport, de la culture, des loisirs et du divertissement, mais aussi des solidarités, de l’accès aux droits,… pour renforcer les activités et les services de proximité déjà proposés. A partir du 13 juillet jusqu’à la fin aout. Ce rendez-vous du 13 juillet permettra de découvrir le programme des activités : jeux, spectacle, musique, démonstrations sportives et de rencontrer les structures et leurs équipes.

Gratuit sur réservation auprès des structures

2021-07-13T17:00:00 2021-07-13T18:45:00

