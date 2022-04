Quartiers d’été : 5ème Aout of Sounds Domérat Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat

Quartiers d'été : 5ème Aout of Sounds Domérat, 26 août 2022, Domérat.

2022-08-26 – 2022-08-28

Ce programme éclectique de concerts en plein air permet au bourg de finir l'été en beauté ! Il y en aura pour tous les goûts : de l'univers décoiffant du rock et du rock celtique, en passant par un la pop folk, puis par le jazz aux notes swing…

