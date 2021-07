Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Quartiers d’été >2 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Quartiers d’été >2 Saint-Amand-Montrond, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Saint-Amand-Montrond. Quartiers d’été >2 2021-07-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-15 23:30:00 21:00:00

Saint-Amand-Montrond Cher Cet été, tous les jeudis du 8 juillet au 26 août, rendez-vous dans les quartiers du Vernet, des Buissonnets et de la Cité Didier Gerbaud pour des activités gratuites : sports, musique, balades, théâtre, cinéma en plein air… Cet été, tous les jeudis du 8 juillet au 26 août, rendez-vous dans les quartiers du Vernet, des Buissonnets et de la Cité Didier Gerbaud pour des activités gratuites : sports, musique, balades, théâtre, cinéma en plein air… +33 2 48 96 17 17 Cet été, tous les jeudis du 8 juillet au 26 août, rendez-vous dans les quartiers du Vernet, des Buissonnets et de la Cité Didier Gerbaud pour des activités gratuites : sports, musique, balades, théâtre, cinéma en plein air… Ville de Saint-Amand-Montrond dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville 46.73084#2.50715