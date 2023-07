Concours de photos : Photographier les styles haussmanniens de Paris – 2023 : Célébration des 170 ans des Grands travaux d’Haussmann Quartiers d’art : parcours pédestre Paris, 15 septembre 2023, Paris.

En 2023, Paris célébre les 170 ans des grands travaux d’aménagement d’Haussmann. A l’occasion de cet événement, CICAT propose d’organiser dans le cadre de la 40ème édition des Journées européennes du patrimoine, un concours de photos sur le thème photographier les styles haussmanniens de Paris :

1 – Dessinez-les , 2 – filmez-les, 3 – photographiez-les

Ce concours qui se déroule du vendredi 15 au dimanche 17 sepembre, est ouvert à toutes et à tous.

Objectif : inviter le public à valoriser et interroger les styles haussmanniens (architecture, immeubles, parcs et jardins, squares, places, rues, avenues, bois et paysages)

Les participations au concours sont individuelles ou collectives. Chaque participant devra remettre pour les photos 1 à 5 images numériques par mail

Lauréats : il est prévu 36 lauréats (18 femmes et 18 hommes) se répartissant en 4 catégories (filles et garçons – femmes et hommes)

Remise des prix : la remise des prix des personnes sélectionnées par un jury s’effectuera en octobre

Exposition et colloque : en décembre 2023

Participation gratuite pour toutes et tous mais inscription obligatoire :

par courriel : contact.cicat@wanadoo.fr – Téléphone portable : 0753125595

Quartiers d'art : parcours pédestre 75018 Paris Paris 75018 Paris Paris Île-de-France http://www.flowersway.com/quartiersdart contact.cicat@wanadoo.fr 0753125595 Quartiers d'art est une visite vivante à travers la diversité artistique, historique, et culturelle du 18e arrondissement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:30:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

